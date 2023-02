POL-MR: Jugendliche berauben Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen + Einbrüche am Richtsberg und in Marburg + Fahren unter Alkohol und/oder Drogen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Jugendliche berauben Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen

Drei Jugendliche schlugen und traten bei zwei kurz hintereinander folgenden Aufeinandertreffen einen 15-Jährigen, drohten ihm mit weiterer Gewalt und raubten ihm seine Apple Airpods, einen gelb schwarzen "Lacoste"-Hoodie und eine grün-schwarze Armbanduhr. Die Kripo Marburg sucht Zeugen der Vorfälle.

Nach bisherigem Wissen traf das Opfer am Dienstag, 31. Januar, gegen 15 Uhr, vor dem Marburger Hauptbahnhof zum ersten Mal auf die drei anderen. Es kam zu einer Auseinandersetzung inklusive eines Schlags auf die Nase. Danach verlagerte sich das Geschehen zur benachbarten Tiefgarage. Hier traktierten die drei Täter ihr Opfer mit Schlägen und Tritten und drohten mit der Fortsetzung der Gewalt, sodass der 15-Jährige die geforderte Beute aushändigte.

Wer hat die Vorfälle vor dem Haupteingang des Bahnhofs und/oder bei der Tiefgarage gesehen? Wer kann die drei nach Angaben des 15-Jährigen jugendlichen Täter beschreiben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Richtsberg - Einbruch in die Gesamtschule

Zwischen 14.30 Uhr am Montag und 08.15 Uhr am Dienstag, 31. Januar stiegen Einbrecher durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Klassenzimmer der Gesamtschule im Karlsbader Weg ein. Sie durchsuchten das Klassenzimmer und stahlen letztlich ein 40 Kilogramm schwere, 85 Zoll große digitale Wandtafel und ein Apple TV. Wer hat in der fraglichen Zeit den Transport oder ein Verladen der sperrigen und schweren Beute gesehen? Wer kann der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0, sachdienliche Hinweise geben?

Marburg - Einbrecher flüchteten

Gestört durch plötzlich auftretende Zeugen flüchteten zwei dunkel gekleidete Männer vom Tatort in der Augustinergasse zur Universitätsstraße. Die Fahndung nach den Männern blieb erfolglos. Sie hatten in der Nacht zum Mittwoch, 01. Februar, gegen 02 Uhr die Scheibe des Schaufensters einer Boutique bereits eingeworfen und dann den Einstiegsversuch mit dem Auftauchen der Zeugen abgebrochen. Die Täter flüchteten ohne Beute. Wer war gegen 02 Uhr in der Oberstadt, speziell in der Augustinergasse/Universitätsstraße unterwegs? Wem sind die weglaufenden Personen aufgefallen? Wer kann sie identifizieren oder näher beschreiben? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

... und wieder fünf Fälle

des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln. In vier Fällen zog die Polizei Autofahrer aus Marburg aus dem Verkehr in einem weiteren einen in Wetter. Los ging es am Dienstag, 31. Januar, um 09.25 Uhr, mit einer Autokontrolle in der Goßfeldener Straße. Der Drogentest des 32 Jahre alten Fahrers, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, reagierte positiv auf gleich zwei Stoffe. Bei der nächsten Kontrolle eines Autos um 10.35 Uhr in der Großseelheimer Straße, ergab sich ebenfalls ein Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gegen den 23 Jahre alten Fahrer. Da er den Drogentest zur Entlastung des Verdachts ablehnte, blieb der Polizei auch in diesem Fall nur die Veranlassung einer Blutprobe. Weiter ging es mit einer Kontrolle um kurz nach 15 Uhr in Wetter. Nachdem der Drogentest des 25 Jahre alten Autofahrers positiv reagierte, musste auch er sein Auto stehen lassen und mit zur Blutprobe. Für einen 19-Jährigen endete die Autofahrt um 17.20 Uhr in der Ernst-Lemmer-Straße, weil der Drogentest ebenfalls den Einfluss von Betäubungsmitteln angezeigt hat. Und schließlich saß noch eine 36 Jahre alte Frau am Steuer, deren Alkotest dann einen Wert von 2,87 Promille anzeigte. Sie lieferte in der Nacht zum Mittwoch, 01. Februar, um 00.20 Uhr, durch das Fahren ohne Licht und mit Schlangenlinien den Grund für die Kontrolle in der Neuen Kasseler Straße. Die Frau räumte zudem den Konsum von THC ein. Die Polizei veranlasste die Blutprobe, beschlagnahmte letztlich bei ihr die mitgeführten fast 40 Gramm Haschisch und stellte den Führerschein sicher.

