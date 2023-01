POL-MR: 14-Jähriger festgenommen + Unter Drogeneinfluss am Steuer + Fahrrad entwendet + Grüner LKW beschädigt + Schaden am Polo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - 14-Jähriger festgenommen

Die Polizei nahm in der Nacht zum Dienstag, 31. Januar einen 14-Jährigen vorübergehend fest. Die Polizei beschuldigt ihn insbesondere aufgrund der Aufzeichnung von Überwachungskameras und von Zeugenaussagen des versuchten Einbruchs und mehrerer Sachbeschädigungen.

In der Nacht gab es gleich zwei Meldungen über eine Person, die offenbar mit einem sichtbar geführten Messer durch Marburg läuft. Sozusagen noch während der Suche nach dieser Person folgten die Meldungen über einen versuchten Einbruch in einen Kiosk in der Bahnhofstraße und zu Sachbeschädigungen am Oberstadtaufzug am Parkhaus im Pilgrimstein und an geparkten Autos sowohl im Pilgrimstein, als auch in der Bahnhofstraße. Nach den ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass alle Fälle ein und dieselbe Person betrafen. Im Pilgrimstein waren nach Fußtritten eine Scheibe des Aufzuges am Parkhaus und die Außenspiegel von mehreren Autos beschädigt. In der Bahnhofstraße entstand an dem Kiosk durch den Einbruchsbesuch ein Sachschaden von 1000 Euro. Außerdem waren an mehreren geparkten Autos Reifen aufgeschlitzt. Die Polizei nahm den durch die Zeugenbeschreibungen und gesichteten Aufnahmen von Überwachungskameras erkannten Tatverdächtigen während der Fahndung noch in der Bahnhofstraße fest und stellte bei ihm ein Messer sicher. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Neustadt /Biedenkopf - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Erneut zog die Polizei zwei Männer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss berauschender Mittel Auto fuhren. In beiden Fällen reagierten die Drogentests auf THC, sodass die Polizei die Weiterfahrt untersagte und Blutproben veranlasste. Betroffen waren am Montag, 30. Januar, um 19.30 Uhr, ein 43 Jahre alter Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis bei der Kontrolle in Biedenkopf und ein 21 Jahre alter Mann aus Alsfeld bei der Kontrolle am gleichen Tag, um 19.50 Uhr, in Neustadt.

Marburg - Fahrrad entwendet

Ein am Zaun angeschlossenes Fahrrad der Marke "Kettler" entwendeten Unbekannte in der Ockershäuser Allee. Das hellblaue Zweirad im Wert von etwa 150 Euro verschwand zwischen Sonntag, 29. Januar, 3 Uhr, und Montag, 11.45 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Grüner LKW beschädigt

In der Afföllerstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grünen MAN LKW und verursachte damit einen etwa 350 Euro hohen Schaden. Wann der Unfall passierte, ist nicht näher bekannt. Den Schaden stellte der Fahrer am Montag, 30. Januar, um 10 Uhr, fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Marburger Unfallfluchtsachbearbeiter bitten um sachdienliche Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg - Schaden am Polo

500 Euro hoch ist der Schaden, den ein unbekannter Autofahrer an einem schwarzen VW Polo in der Straße Zwischenhausen hinterließ. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich zwischen Sonntag, 22. Januar, 15.30 Uhr, und Montag, 30. Januar, 14.15 Uhr. Der Unfallhergang steht nicht fest. Die Unfallfluchtermittler bitten auch in diesem Fall um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

