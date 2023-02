Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wehrbleck, Verkehrsunfall mit drei Verletzten - Lembruch, Wohnwagen aufgebrochen - Weyhe, Pkw gerät während der Fahrt in Brand ---

Diepholz (ots)

Wehrbleck - Verkehrsunfall mit Verletzten

Auf der Bundesstraße 214 in Wehrbleck wurden gestern gegen 16:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen insgesamt drei Personen verletzt. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße 214 in Fahrtrichtung Diepholz und wollte nach links in die Neustädter Straße abbiegen. Dabei übersah er den Lkw eines 36-jährigen Fahrers, der ihm entgegenfuhr. In Folge des Zusammenstoßes wurden die beiden Fahrer sowie die Beifahrerin des 52-Jährigen leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 20000 Euro geschätzt.

Varrel-Dörrieloh - Diebstahl

In der Zeit von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Scheune in Varrel, Dörrieloh, ein. Sie öffneten von Innen das Tor und entwendeten einen gelben Aufsitzrasenmäher der Marke Stiga Park 320M im Wert von 1800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Lembruch - Wohnwagen aufgebrochen

Im Laufe des letzten Wochenendes haben Unbekannte auf einem Campingplatz in Lembruch, Tiemanns Hof, insgesamt drei Wohnwagen aufgebrochen. Die Schränke und Schubläden wurden durchsucht. Alkohol und Lebensmittel wurden verzehrt bzw. entwendet. Auch Gasflaschen haben die Unbekannten entwendet. Die Polizei Lemförde hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund vorangegangener Vorfälle geht die Polizei einem Tatverdacht nach.

Stuhr - Verkehrsunfall

Ein 14-jähriger Fußgänger wurde bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.40 Uhr leicht verletzt. Der 14-Jährige wollte bei Grün an einer Bedarfsampel die Stuhrer Landstraße überqueren. Ein 84-jähriger Pkw-Fahrer, der gerade aus der Weidenstraße eingebogen war, übersah das für ihn geltende Rotlicht und fuhr den 14-Jährigen an. Der Jugendliche wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Weyhe - Brand eines Pkw

Heute Morgen gegen 07.40 Uhr geriet während der Fahrt auf der Syker Straße (B 6) in Melchiorshausen ein Pkw in Brand. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch rechts im Seitenraum abstellen, bevor der gesamte Motorbereich brannte. Die Feuerwehr musste anrücken und den Brand löschen. Danach konnte der Pkw abgeschleppt werden. Ursache für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt. Die Bundesstraße war für die Löscharbeiten der Feuerwehr und den Abtransport des Pkw kurzzeitig voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Bassum-Neubruchhausen - Diebstahl

Von einer Baustelle an der Landesstraße 332 von Bassum nach Neubruchhausen, an der gerade ein Radweg gebaut wird, wurden am vergangenen Wochenende mehrere Diebstähle begangen. Von einer Raupe sowie von einem Bagger (beides Marke CAT) wurden jeweils die beiden Frontscheinwerfer sowie die Heckstrahler ausgebaut. Der Schaden an beiden Baumaschinen beträgt ca. 1000 Euro. Wer dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Twistringen - Lkw kippt in Seitenraum

Am Montagmorgen gegen 9:00 Uhr ist in Lerchenhausen ein Lastwagen samt Anhänger umgekippt. Der Fahrer eines Agrar-Services kam auf der Landesstraße in Richtung Twistringen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den aufgeweichten Grünstreifen und dann in den tiefer liegenden Seitenraum. Dadurch kippte der Sattelzug auf die Seite und die Dünger-Ladung vom Anhänger verteilten sich auf einer Ackerfläche. Der 22-jährige Fahrer aus Wildeshausen konnte seinen LKW unverletzt verlassen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Für die Bergung des Lkw musste schweres Gerät angefordert werden. Für die Bergung am Nachmittag wurde die Straße voll gesperrt.

Syke - Einbruch

Am Montag zwischen 15.15 Uhr und 17.00 Uhr sind unbekannte durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Bassumer Straße eingebrochen. Die 83-jährige Bewohnerin war im Garten als der Einbruch geschah. Der Täter suchte im Schlafzimmer nach Wertgegenständen und verließ danach unerkannt das Haus wieder. Ob der Täter etwas entwendet hat stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell