BPOL NRW: Mönchengladbach Hbf - 23-Jähriger widersetzt sich Bundespolizisten

Werne (ots) - Gestern Abend (30. August) soll ein Mann am Bahnhof Werne nah an der Bahnsteigkante gelaufen sein, so dass ein durchfahrender Zug eine Schnellbremsung einleiten musste. Gegen 20:30 Uhr informierte die Deutsche Bahn die Bundespolizei über eine eingeleitete Schnellbremsung im Bahnhof Werne. Der ...

mehr