POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einschlagen des Bürofensters einer Lebenshilfeeinrichtung löst Alarmanlage aus und lässt Täter flüchten

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (16.06.) ist ein Handwerkerfahrzeug in der Straße Kicke in Alt-Refrath aufgebrochen worden. Der Firmenwagen wurde am Vortag gegen 17:30 vom Benutzer am Fahrbahnrand vor einem Haus abgestellt und verschlossen. Als der Handwerker am nächsten Morgen gegen 09:15 Uhr zum Mercedes Sprinter zurückkehrte, stellte er den Einbruch in den Laderaum fest. Offenbar haben bislang ...

mehr