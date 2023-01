POL-PPWP: Hauswände mit Graffiti beschmiert

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben in der Burgstraße an einem Auto einen Außenspiegel abgerissen. Die Polizei bittet um Hinweise. Der graue Pkw parkte zwischen 13. Januar und 20. Januar in Höhe der Hausnummer 19. Den am Auto entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf mindestens 500 Euro. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf Kontaktdaten ...

mehr