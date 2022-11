Rheurdt (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (06. November 2022), 16:40 Uhr bis Montag (07. November 2022), 07:00 Uhr, kam es in Rheurdt an der Bahnstraße zu einer Unfallflucht. Der graue Seat Ibiza einer 37-jährigen Fahrzeughalterin, welcher am rechten Fahrbandrand in Fahrtrichtung Hochend abgestellt war, wurde dabei an der linken hinteren Türe beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der ...

mehr