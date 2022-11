Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Brand in leerstehendem Gebäude

Drei Personen hielten sich im Haus auf

Goch (ots)

Am Dienstagmorgen (8. November 2022) kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Wohngebäude an der Melatenstraße. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurden drei Personen - zwei Erwachsene und ein Kleinkind - in einem Obergeschoss des Gebäudes festgestellt, die sich unberechtigter Weise dort aufhielten. Der 39-jährige Mann, die 29-jährige Frau und das ein Jahr alte Kind wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Haus gerettet und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Menschen ohne festen Wohnsitz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, nach ersten Erkenntnissen ist von Inbrandsetzung auszugehen. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kalkar unter 02824 880. (cs)

