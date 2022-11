Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in eine Pizzeria

Bargeld entwendet worden

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Dienstag (08. November 2022) kam es zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr am Friedensplatz in Kevelaer, zu einem Einbruch in eine Pizzeria. Zwei männliche Täter verschafften sich durch das Aufhebeln der Eingangstüre, Zutritt zur Lokalität. Dort verwüsteten Sie den Kassenbereich und entwendeten Bargeld. Durch die Aufnahmen von Überwachungskameras können die beiden Männer wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich - schlank - helle Jacke - weiße Kappe der Marke Nike - schwarze Mund-Nasen-Bedeckung

Person 2:

- männlich - schlank - weiße Winterjacke mit aufgezogener Kapuze

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell