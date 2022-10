Polizei Düsseldorf

POL-D: Abbiegeunfall in Unterbilk: Pkw schiebt geparkte Fahrzeuge gegen Kinderwagen - Zwillinge unverletzt - Ein Schwerverletzter - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 18. Oktober 2022, 12:20 Uhr

Bei einem aufsehenerregenden Abbiegeunfall in Unterbilk wurden heute Mittag drei Menschen zum Teil schwer verletzt. Nach einer Kollision zweier Pkw war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und hatte geparkte Fahrzeuge auf den Gehweg geschoben. Dabei wurden eine 37 Jahre alte Mutter und ihr Kinderwagen getroffen. Einen Schutzengel hatten dabei die Zwillinge in dem Kinderwagen: Sie blieben glücklicherweise unverletzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen übersah aus bislang ungeklärter Ursache eine 69 Jahre alte Skoda-Fahrerin beim Linksabbiegen aus der Kronenstraße auf den Fürstenwall einen 63-Jährigen, der mit seinem Ford auf dem Fürstenwall in Richtung Florastraße unterwegs war. Nach der Kollision im Einmündungsbereich kam der Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und schob zwei geparkte Pkw auf den dortigen Gehweg. Zu diesem Zeitpunkt war dort die 37-Jährige zu Fuß mit ihren beiden Zwillingen im Kinderwagen unterwegs. Mutter und Kinderwagen wurden durch einen der geparkten Pkw erfasst. Die 37-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Obwohl der Pkw auch den Kinderwagen getroffen hatte, blieben die beiden zweijährigen "Insassen" glücklicherweise unverletzt. Der 63 Jahre alte Fahrer des Ford musste hingegen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Skoda-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme war der Fürstenwall zwischen Florastraße und Elisabethstraße zeitweise voll gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

