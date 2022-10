POL-D: Altstadt - Videobeobachter mit wachem Auge - Schnelles Eingreifen nach Taschendiebstahl - Verdächtige auf frischer Tat festgenommen - Haftrichter

Polizei Düsseldorf

Altstadt - Videobeobachter mit wachem Auge - Schnelles Eingreifen nach Taschendiebstahl - Verdächtige auf frischer Tat festgenommen - Haftrichter

Sonntag, 16. Oktober 2022, 05:56 Uhr

Nach einem gemeinschaftlichen Taschendiebstahl am frühen Sonntagmorgen in der Altstadt konnten drei Verdächtige kurz nach der Tat festgenommen werden. Ein Videobeobachter der Polizei hatte das Geschehen zuvor beobachtet und schnell Interventionskräfte eingeschaltet. Zwei der Festgenommenen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 6 Uhr konnte der Beamte der Inspektion Mitte an seinem Monitor die verdächtigen Beobachtungen machen. Drei junge Männer umringten einen augenscheinlich alkoholisierten Altstadtbesucher in der Mertensgasse, um ihm dann arbeitsteilig das Mobiltelefon zu stehlen. Über die Kameras konnte der Videobeobachter die Verdächtigen weiter verfolgen und zeitgleich Eingreifkräfte per Funk "heransprechen". Auf der Bolkerstraße konnte einer der Taschendiebe durch Polizeibeamte gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm fanden sich insgesamt drei Handys, die mutmaßlich aus Straftaten stammen, eines davon aus der Tat kurz zuvor. Seine zwei Komplizen gingen wenig später auf der Andreasstraße "ins Netz" der Polizei. Dem Geschädigten konnte sein Telefon unmittelbar vor Ort ausgehändigt werden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 22-jährigen Algerier, einen 28-jährigen Marokkaner sowie einen 14 Jahre alten Jugendlichen. Die beiden Erwachsenen wurden dem Haftrichter vorgeführt, der Minderjährige wurde entlassen. Die Ermittlungen zu den bei dem Ältesten des Diebestrios aufgefundenen Mobiltelefonen dauern an.

