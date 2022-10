Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern Nord - Auf frischer Tat - Automarder festgenommen - Haftrichter - Untersuchungshaft - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Seit Samstag (15. 10.) befindet sich ein 25-jähriger Beschuldiger in Untersuchungshaft. Dem Mann wird vorgeworfen, am späten Freitagabend in Flingern Seitenscheiben an Pkw eingeschlagen zu haben. Anschließend "bediente" sich der polizeibekannte Mann an den Pkw und entwendete Werkzeug und persönliche Gegenstände der Halter. Ein Richter ordnete bei dem wohnungslosen Iraker die Untersuchungshaft an. Möglicherweise kommt der Mann noch für weitere Diebstähle aus Pkw in Betracht. Dazu dauern die Ermittlung an.

Um 23.25 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, weil sich eine Person im Bereich der Birkenstraße an Fahrzeugen zu schaffen machte. Sofort rückten mehrere Funkstreifen der Wache Mörsenbroich an. Tatsächlich entdeckten sie an einem Pkw eine zerstörte Seitenscheibe und ein frisches Splitterfeld. Die Polizei riegelte den Bereich ab und konnte in Richtung Hermannplatz den Verdächtigen stellen und festnehmen. An der Kleidung des Tatverdächtigen hafteten noch Glassplitter. Die Tatbeute (u.a. Elektrowerkzeug) hatte der Tatverdächtige auf seiner Flucht weggeworfen. Auf der Flurstraße entdeckten die Beamten noch ein weiteres aufgebrochenes Fahrzeug. Dazu dauern die Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell