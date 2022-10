Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach ungeklärtem Todesfall in Benrath - Ermittlungskommission eingerichtet - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft

Nach ungeklärtem Todesfall in Benrath - Ermittlungskommission eingerichtet - Polizei sucht Zeugen

Montag, 10. Oktober 2022, 00:35 Uhr

Völlig unklar sind die Umstände des Todes eines Mannes Anfang letzter Woche in Benrath. Kräfte des Ordnungsamts hatten den 39-Jährigen bewusstlos am Montag, 10. Oktober dieses Jahres um 00:35 Uhr an einer Unterführung auf der Straße aufgefunden. Kurze Zeit später starb er in einem Krankenhaus. Umfangreiche Ermittlungen und eine Obduktion deuten auf eine äußere Einwirkung auf den Körper (gegebenenfalls Unfallgeschehen) hin. Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fanden Kräfte des Ordnungsamts den augenscheinlich äußerlich unverletzten 39 Jahre alten Mann bewusstlos auf der Bayreuther Straße / Bamberger Straße in Höhe einer dortigen Unterführung auf. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung durch Rettungskräfte starb der Mann aus dem Obdachlosenmilieu etwa eine Stunde später in einem Krankenhaus. Hinweise, die auf ein Unfallgeschehen oder Gewaltverbrechen hindeuten könnten, konnten zunächst nicht festgestellt werden. Eine Obduktion ergab jedoch, dass der Mann durch eine äußere Einwirkung auf den Körper ums Leben gekommen war, wobei bislang nicht festgestellt werden konnte, auf welche Weise die Verletzungen entstanden sind. Die Düsseldorfer Polizei hat eine Ermittlungskommission gegründet und bittet um Zeugenhinweise.

Die Ermittler der "EK Bayreuth" fragen:

Wer hat möglicherweise an der oben genannten Örtlichkeit in der Nacht zu Montag, 10. Oktober 2022 etwas beobachtet, das mit dem Tod des Mannes in Verbindung stehen könnte?

Hinweise nehmen die Ermittler der "EK Bayreuth" unter Telefon 0211-8707113 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell