POL-KLE: Kleve - Einbruch in Lager

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Zwischen Sonntag, 16:00 Uhr, und Montag (7. November 2022), 06:45 Uhr, sind unbekannte Täter in den als Lager genutzten Keller einer Firma am EOC an der Hoffmannallee eingedrungen. Sie hebelten im Inneren auch eine Tür zum Treppenhaus auf, so dass sie auch den restlichen Bereich des Gebäudes betreten konnten. Angaben zur genauen Beute waren bislang nicht möglich. Die Kripo Kleve bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter 02821 5040 zu melden. (cs)

