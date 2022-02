Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vermisster 65-jähriger Glinder tot aufgefunden

Ratzeburg (ots)

03. Februar 2022 | Kreis Stormarn - 01.02.2022 - Glinde

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

In der Nacht vom 31. Januar auf den 01. Februar 2022 wurde ein 65- jähriger Glinder vermisst gemeldet. Am 01. Februar 2022 gegen 22 Uhr konnte im Rahmen der Suchmaßnahmen der Vermisste auf einem unbewohnten Grundstück in der Nähe seiner Wohnanschrift nur noch tot aufgefunden werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kletterte der 65- Jährige über den Zaun des Grundstückes. Hierbei blieb er an Stacheldraht hängen, aus dem er sich jedoch befreien konnte. Aus noch unbekannter Ursache verstarb er auf dem Gelände.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Durch die Staatsanwaltschaft Lübeck wurde eine Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache angeordnet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

