Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Seniorin von reisenden Handwerkern beklaut

Ratzeburg (ots)

02. Februar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 31.01.2022 - Schnakenbek

Am Montagnachmittag (31.01.2022) zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr, wurde im Forstweg in Schnakenbek eine 85-jährige Senioren Opfer eines Diebstahls durch zwei reisenden Handwerker.

Diese boten der Rentnerin Arbeiten auf ihrem Grundstück, zu teilweise überhöhten Preisen, an.

Während die 85-jährige Frau Geld zur Bezahlung der Arbeitsleistung im Haus zusammensuchte, wurde sie offenbar unbemerkt beobachtet. Bei der anschließenden Ausstellung der Rechnung war dann nur ein Handwerker anwesend, der die Senioren offensichtlich ablenkte.

Kurz nachdem die zwei Handwerker sich entfernten, bemerkte die 85 Jahre alte Frau, dass sie bestohlen worden war.

Beschrieben werden konnten die beiden Täter als ca. 20 Jahre alt, ca. 160 cm - 170 cm groß. Beiden hatten dunkle, lockige kurze Haare und trugen Arbeitskleidung.

Die Polizeistation in Lauenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den reisenden Handwerkern geben können, sich unter der Telefonnummer 04153/3071-0 zu melden.

Generell rät die Polizei misstrauisch zu sein, wenn Handwerker ihre Leistungen an der Haustür anbieten. Fordern Sie ein schriftliches Angebot und eine Rechnung für die zu erbringenden Leistungen. Lassen Sie sich an der Haustür nicht dazu drängen handschriftliche Notizen als Vertrag anzuerkennen oder gar zu unterschreiben. Bezahlen Sie Handwerkerleistungen nicht im Voraus in Bar. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

