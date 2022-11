Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl: Werkzeuge und Leiter aus Fahrzeug entwendet worden

Goch-Pfalzdorf (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (06. November 2022), 18:00 Uhr bis Montag (07. November 2022), 07:30 Uhr, kam es an der Sankt-Martin-Straße in Goch zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter hatten eine der Heckscheiben eines Mercedes Sprinters eingeschlagen und sich so Zugang zum Fahrzeuginneren verschafft. Aus dem Fahrzeug, welches an der Sankt-Martin-Straße in Goch auf einem Parkstreifen abgestellt gewesen war, entwendeten die Täter mehrere Elektrowerkzeuge und eine Teleskopleiter. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

