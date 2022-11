Geldern-Veert (ots) - In der Zeit zwischen Freitagmorgen und Montagabend (7. November 2022) haben sich unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus auf der Straße Am Heytgraben verschafft. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen in mehreren Räumen nach Diebesgut und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Danach ...

mehr