Goch-Kessel (ots) - In den Kindergarten in Kessel am Klosterweg brachen in der Zeit von Freitag (4. November 2022) um 18:00 Uhr bis Montag (7. November 2022) um 07:00 Uhr unbekannte Täter ein. Sie hebelten eine rückwärtig gelegene Tür des Gebäudes auf und drangen dadurch in die Räumlichkeiten ein. Hier machten sie sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aber nichts entwendet. ...

mehr