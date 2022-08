Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebe scheitern

Weimar (ots)

In den Keller eines Mehrfamilienhauses in Mönchenholzhausen drangen unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag zu Montag ein. Gewaltsam öffneten sie hier ein Abteil, in welchem zwei E-Bikes abgestellt waren. Glücklicherweise waren diese zusätzlich mit einem Stahlseil gesichert, an welchem sich die Diebe zwar versuchten, aber scheiterten. Letztlich verließen die Täter den Keller wieder mit nur einem Koffer voller Werkzeuge.

