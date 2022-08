LPI-J: Gefährliches Wild

Jena (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden, nach einem Zeugenhinweis, in der Unterdorfstraße zwei männliche Personen kontrolliert, welche dort an einem Moped Simson manipulierten. Auf Nachfrage gaben der 36-Jährige und sein 44-jähriger begleiter an, dass das Moped einen technischen Defekt habe. An dem Moped war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2013 angebracht. Zudem konnte keiner der beiden ...

