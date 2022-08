POL-PDNR: Fahrverbot konnte mangels Führerschein nicht vollstreckt werden

Wissen (ots) - Am Montag, 29.08.2022 um 16:10 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle in Montabaur die Feuerwehr Wissen wegen eines Brandes in der Blähausstraße. Dort war trockenes Laub in Brand geraten. Die eingesetzten 15 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Wissen konnte die auf ca. 20 Quadratmetern brennende Fläche schnell löschen, so dass der Brand nicht auf den Baumbewuchs übergreifen konnte. Die ...

