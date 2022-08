POL-PDNR: Wissen - Erneuter Böschungsbrand

Rheinbrohl (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Sonntagnachmittag ein abgestelltes Fahrrad am Rheinbrohler Bahnhof. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Rad der Marke Gratia. Auffällig waren am Rahmen Blumenaufkleber angebracht. Neben dem Fahrrad wurden dem Geschädigten aus Haßloch noch ein Rucksack mit Wertgegenständen entwendet, welcher in dem Fahrradkorb lag. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

