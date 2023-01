PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher in Hadamar +++ Mann nach Kontrolle festgenommen +++ Mit E-Bike gestürzt und verletzt +++ Drogen in den Briefkasten der Polizei geworfen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher in Hadamar,

Hadamar, An der Höhle, Montag, 16.01.2023, 17:25 Uhr bis 19:00 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Hadamar eingestiegen. Eine 39-Jährige verständigte am Abend die Polizei, als sie gegen 19:00 Uhr nach Hause kam und dort einen Einbruch bemerkte. Unbekannte Täter hatten offensichtlich eine Terrassentür aufgehebelt und waren so in das Innere des Einfamilienhauses in der Straße "An der Höhle" gelangt. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf circa 500 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Mann nach Kontrolle festgenommen,

Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 16.01.2023, 20:20 Uhr

(wie) In Limburg hat die Polizei am Montagabend einen Mann nach einer Kontrolle festgenommen, er wurde per Haftbefehl gesucht. Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Westerwaldstraße riefen gegen 20:20 Uhr die Polizei, da ein Mann dort Kunden belästigt haben soll und immer wieder im Markt auftauchte, obwohl er schon mehrfach nach draußen geleitet worden war. Eine Streife traf den 58-Jährigen an und kontrollierte ihn. Hierbei stellte sich heraus, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten nahmen den Mann fest, er wurde schließlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

3. Unter Drogen- und Alkoholeinfluss gefahren, Limburg, Schiede, Sonntag, 15.01.2023, 21:50 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend hat die Polizei einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der betrunken und unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Einer Streife der Polizei Limburg fiel auf der Schiede ein BMW auf, der kurz vor dem Schiedetunnel in Schlangenlinien unterwegs war. Hierbei fuhr es fast gegen einen Audi, der zur Warnung hupte. Als die Beamten den Fahrer des BMW kontrollieren wollten, reagierte dieser zunächst nicht auf die Anhaltesignale. Schließlich konnte das Fahrzeug aber doch gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 47-jährige Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Mann wurde festgenommen und ein Arzt entnahm in der Polizeistation eine Blutprobe. Den Führerschein des 47-Jährigen stellten die Beamten sicher. Anschließend durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

4. Mit E-Bike gestürzt und verletzt,

Hünfelden-Mensfelden, Landesstraße 3448, Montag, 16.01.2023, 23:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag stürzte ein Radfahrer bei Mensfelden und verletzte sich dabei, er stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Anwohner eines Hofes bei Mensfelden riefen gegen 23:45 Uhr die Polizei, da dort zuvor ein verletzter Mann geklingelt und um Hilfe gebeten hatte. Eine Streife der Polizei und ein Rettungswagen fuhren zu dem Hof und kümmerten sich um den verletzten 27-Jährigen. Der Mann war mit einem E-Bike von der B 417 kommend über die L 3448 in Richtung Lindenholzhausen gefahren. In Höhe der Einmündung zum Tannenberghof verlor er ohne äußere Einflüsse die Kontrolle über das Rad und stürzte zu Boden. Hierbei verletze er sich im Gesicht. Nach Behandlung vom Rettungsdienst wurde der 27-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Da der Radfahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

5. Drogen in den Briefkasten der Polizei geworfen, Limburg, Bahnhofsplatz, bis Dienstag, 17.01.2023, 08:00 Uhr

(wie) In Limburg hat ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eine kleine Tüte mit Betäubungsmitteln in den Briefkasten des Polizeipostens am Bahnhof geworfen. Als ein Beamter des Polizeipostens Limburg am Dienstagmorgen den Briefkasten der Dienststelle leeren wollte, staunte er nicht schlecht. Zwischen den Briefen befand sich ein kleines Tütchen mit Cannabis. Nachdem ein Test verifizierte, dass es sich um das vermutete illegale Betäubungsmittel handelte, stellten die Beamten dieses förmlich sicher. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde geschrieben. Weshalb der oder die Unbekannte der Polizei die Drogen zukommen lassen wollte, darüber kann derzeit nur spekuliert werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell