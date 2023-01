PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Diebesgut mit Gewalt gestohlen +++ Verwirrter Mann steigt in Haus ein +++ Einbruch in Testcontainer +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Diebesgut mit Gewalt gestohlen,

Bad Camberg, Frankfurter Straße, Donnerstag, 12.01.2023, 14:50 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat ein Ladendieb in Bad Camberg Gewalt angewendet, um mit seiner Beute fliehen zu können. Die Besitzerin eines Spielwarengeschäftes in der Frankfurter Straße bemerkte gegen 14:50 Uhr, dass ein Mann mehrere Waren in einen mitgeführten Einkaufskorb gelegt hatte. Als sie diesen darauf ansprach, packte der Mann sie am Arm und dem Hals, bedrohte sie und stieß sie schließlich in ein Regal. Anschließend floh er mit seiner Begleiterin aus dem Geschäft. Der Täter soll 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß und kräftig gebaut gewesen sein. Er trug eine graue Jogginghose und hatte kurze Haare. Die Begleiterin des Täters soll 30 bis 35 Jahre alt, circa 170 cm groß und schlank gewesen sein. Sie hatte blonde Haare mit rosa Strähnen und trug einen beigen Mantel. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und bittet unter der Rufnummer 06434/ 905467-0 um Hinweise.

2. Verwirrter Mann steigt in Haus ein,

Brechen, Albert-Otto-Straße, Donnerstag, 12.01.2023, 18:30 Uhr

(wie) In Brechen ist ein verwirrter Mann in ein Haus eingestiegen und mehrfach durch fremde Gärten und Grundstücke gelaufen. Anwohner der Albert-Otto-Straße verständigten gegen 18:30 Uhr die Polizei, da sie einen dunkelhäutigen Mann auf ihren Grundstücken erwischt hatten, der offensichtlich nicht Herr seiner Sinne war. Zudem soll der Mann an verschiedenen Häusern geklingelt und dort randaliert haben. Als die Streife auf der Anfahrt war, meldete sich eine Familie, bei denen der beschriebene Mann gewaltsam in das Haus eingedrungen war. Es war aber gelungen den Eindringling wieder nach draußen zu drängen. Hierbei wurden zwei Männer leicht verletzt. Während der Fahndung nach dem Mann konnte eine Streife den 34-Jährigen dabei beobachten, wie er versuchte, in ein fremdes Fahrzeug einzusteigen. Er wurde kontrolliert und aufgrund seines psychischen Zustandes einer Fachklinik vorgestellt und dort untergebracht.

3. Einbruch in Testcontainer,

Limburg-Ahlbach, Dehrner Straße, Donnerstag, 12.01.2023, 15:00 Uhr bis Freitag, 13.01.2023, 09:15 Uhr

(wie) In Ahlbach wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Testcontainer eingebrochen und eine Heizung entwendet. Unbekannte hatten offenbar die Tür des Baucontainers, der als Corona-Testcenter genutzt wird, auf einem Schotterplatz an der Dehrner Straße gewaltsam geöffnet. Im Inneren rissen die Einbrecher eine festeingebaute, elektrische Containerheizung aus der Wand und entwendeten diese. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Bei Unfall in Frickhofen verletzt,

Dornburg-Frickhofen, Schulstraße, Donnerstag, 12.01.2023, 07:00 Uhr

(wie) Bei einem Unfall in Frickhofen wurde am Donnerstagmorgen ein Mann verletzt. Der 64-Jährige befuhr mit einem VW die Dornburgstraße. An der Kreuzung mit der Schulstraße übersah er einen von rechts und damit vorfahrtsberechtigt ankommenden Ford, der von einem 26-Jährigen gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Bei der Kollision wurde der 64-Jährige verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 16.000 EUR.

5. Von der Fahrbahn abgekommen und verletzt, Limburg, Landesstraße 3448, Donnerstag, 12.01.2023, 14:40 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag kam ein Fahrzeug bei Limburg von der Fahrbahn ab und die Insassen wurden dabei verletzt. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem Seat die L 3448 von Eschhofen nach Dehrn. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und landete mit dem Fahrzeug in einem Bachlauf. Der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 18-Jährige zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 EUR.

6. Trickdiebe machen Beute,

Limburg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 12.01.2023, 17:30

(sun)Am Donnerstag bestahlen zwei unbekannte Täter einen Optiker in Limburg. Als zwei Männer um 17:30 Uhr das Geschäft in der Bahnhofstraße betraten, lenkte einer der beiden die Verkäuferin durch einen Trick ab, währenddessen der Komplize mehrere Brillengestelle entwendete. Diese entsprachen insgesamt einem Wert von circa 900 Euro. Anschließend flohen die beiden unbekannten Täter in Richtung Neumarkt. Der Trickdieb soll ungefähr 190 cm groß und circa 25 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine graue Jogginghose, einen grauen Hoodie und graue Sneakers der Marke Nike. Sein Komplize soll zwischen 180 cm bis zu 190 cm groß gewesen sein und trug eine helle Hose. Beide unbekannten Täter sollen laut Zeugen "arabisch" ausgesehen haben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg, unter der Telefonnummer 06431-91400, in Verbindung zu setzen.

7. Polizei sucht Unfallbeteiligten,

Hünfelden, B417, Donnerstag, 12.01.2023, 8:00 Uhr

(sun)Am Donnerstagmorgen streifte ein blauer Mercedes-Benz in Hünfelden einen weißen Kleinwagen, der Fahrer des Kleinwagens fuhr weiter. Ein 54-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr die L 3448 von Lindenholzhausen kommend und wollte um 8:00 Uhr an der Kreuzung auf die B417 abbiegen. Hierbei bemerkte er offensichtlich einen vorfahrtsberechtigten weißen Kleinwagen zu spät. Er führte noch eine Notbremsung durch, kollidierte aber offenbar doch mit dem anderen Kraftfahrzeug. Da er keinen Schaden am Auto wahrnahm, fuhr er vorerst weiter. Bei der nächsten Abfahrt hielt er an, da er im Rückspiegel bemerkte, dass der weiße Kleinwagen angehalten hatte. Als der 54-Jährige gewendet hatte, traf er das andere Fahrzeug am Unfallort nicht mehr an. Erst im Laufe des Tages nahm der Mercedes-Benz Fahrer den Schaden an seinem Auto wahr und fuhr zur Polizei. Der Fahrer des weißen Kleinwagens oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

8. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Limburg-Weilburg nur unangekündigte Kontrollen statt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell