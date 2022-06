Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrecher suchen Vereinsheime auf

Mühlacker (ots)

In gleich zwei Vereinsgebäude in Enzberg beabsichtigten Unbekannte zwischen Dienstagabend, 18:00 Uhr und Mittwochnachmittag, 15:30 Uhr einzudringen. Sie erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und hinterließen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zunächst gelang es den Dieben, in das erste Gebäude über ein Fenster in eine Umkleide einzusteigen. Drinnen wurden offenbar mehrere Türen aufgehebelt. In einem Raum fanden die Täter einen Bargeldbetrag im niedrigen zweistelligen Bereich, den sie an sich nahmen. Über ein weiteres Fenster gelangten die Unbekannten wieder nach draußen. Dort hinterließen sie offenbar weiteren Sachschaden an einem Zaun. Insgesamt wird der Schaden mit 4.000 Euro bis 5.000 Euro beziffert.

Am zweiten Gebäude drückten die Täter den Rollladen an einem Fenster nach oben. Das Einbruchsvorhaben scheiterte aber offenbar an den dort verbauten, einbruchssicheren Fenstern, so dass die Täter nicht ins Innere gelangen konnten. Der Sachschaden wird hier auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Beide betroffenen Gebäude liegen in der Kanalstraße, so dass ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen und im Rahmen der Ermittlungen auch geprüft wird.

Sabine Maag, Pressestelle

