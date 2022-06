POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Lkw-Unfall auf der Autobahn A8

Illingen (ots) - Ein 35-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag in einem Betrieb in Illingen durch eine Kartonpresse schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Mann gegen 15:30 Uhr möglicherweise in die Kartonpresse gestiegen, um diese mit einer Plane abzudecken. In der Folge erlitt er ...

mehr