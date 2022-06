Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - 35-Jähriger durch Kartonpresse schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Illingen (ots)

Ein 35-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag in einem Betrieb in Illingen durch eine Kartonpresse schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Mann gegen 15:30 Uhr möglicherweise in die Kartonpresse gestiegen, um diese mit einer Plane abzudecken. In der Folge erlitt er schwere Verletzungen, deren Entstehung, genauso wie die weiteren Umstände des Vorfalls, aktuell Gegenstand der Ermittlungen sind. Der 35-jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

