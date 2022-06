Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugenaufruf: Nicht angeleinter Hund beißt anderen Hund

Pforzheim (ots)

Von einem Tierarzt behandelt werden müssen, hat am Dienstagnachmittag in der Pforzheimer Südweststadt ein Hund, nachdem er von einem anderen Hund gebissen worden war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Halterin des verletzten Hundes gegen 17:30 Uhr zu Fuß in der Kleingartenanlage im Bereich der Werner-Siemens-Straße unterwegs. Als sie vom Sportplatz kommend an der Einmündung Bohrainstraße vorbeilief, rannte ein weißer Hund auf jenen der Frau zu und verbiss sich sofort in diesen. In der Nähe saßen drei Männer sowie eine Frau auf einer Bank. Diese schritten ein, woraufhin der weiße Hund von dem anderen Tier abließ. Es besteht die Möglichkeit, dass der weiße Hund jemandem aus der Gruppe gehörte.

Diese bislang unbekannten Personen werden wie folgt beschrieben: Die Männer sollen etwa 30 Jahre alt sein und im Bereich des Oberkörpers unbekleidet gewesen sein. Es könnte sich bei ihnen dem Erscheinungsbild nach um Personen aus dem Punkermillieu handeln. Die Frau soll ebenfalls etwa 30 Jahre alt sein und ein Bustier getragen haben. Weiteres ist zu den Personenbeschreibungen nicht bekannt.

Der nicht angeleinte Hund hatte ein weißes, glattes Fell, Hängeohren, eine kupierte Rute und trug ein Halsband.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Besitzer des weißen Hundes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeihundeführerstaffel Pforzheim unter der Rufnummer 07231 12581-311 oder beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell