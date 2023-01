PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Wohnmobil aufgebrochen +++ Betrunkenes Paar randaliert, pöbelt und beleidigt +++ Geschlagen und Pfefferspray eingesetzt +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Wohnmobil aufgebrochen,

Bad Camberg, Jahnstraße, Donnerstag, 29.12.2022 bis Mittwoch, 11.01.2023

(wie) In den letzten Wochen wurde in Bad Camberg ein Wohnmobil aufgebrochen und Bargeld daraus gestohlen. Ein 56-Jähriger hatte sein Fiat Wohnmobil auf dem Wohnmobilstellplatz in der Jahnstraße abgestellt. Als er am Mittwoch wieder an dem Fahrzeug vorbeikam, stellte er fest, dass Unbekannte in das Innere gelangt waren. Auf bisher unbekannte Weise hatten sich Diebe Zugang zu dem Fahrzeug verschafft und das Innere durchwühlt. Nachdem sie Bargeld gefunden hatten, flohen sie vom Tatort. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

2. Betrunkenes Paar randaliert, pöbelt und beleidigt, Hadamar, Dorfbachstraße, Mittwoch, 11.01.2023, 22:25 Uhr

(wie) Am späten Mittwochabend hat ein betrunkenes Paar in Hadamar so lange randaliert, gepöbelt und beleidigt, bis sie von der Polizei in Gewahrsam genommen wurden. Anwohner riefen die Polizei in die Dorfbachstraße, da dort in einer Dachgeschosswohnung laut geschrien und randaliert wurde. Die entsandte Streife sprach die beiden Personen in der Wohnung an und ermahnte sie zur Ruhe. Dies traf bei der 32-Jährigen und ihrem 27-jährigen Partner auf völliges Unverständnis. Sie waren der Meinung herumschreien zu können wie sie es ihnen beliebte und beleidigten die Polizeibeamten fortwährend. Bei der folgenden Identitätsfeststellung widersetzte sich der 27-Jährige massiv, versuchte die Beamten wegzudrängen und griff einen Beamten sogar an. Auch die 32-Jährige versuchte aktiv die Festnahme zu verhindern. Im folgenden Gerangel stürzten die Beamten mit dem Mann zu Boden bevor er gefesselt werden konnte. Der 27-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und musste eine Blutprobe abgegeben. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,7 Promille. Er beleidigte die Beamten weiter und wehrte sich auch gegen das Verbringen in die Gewahrsamszelle. Zwischenzeitlich erschien die 32-Jährige mit einem Taxi an der Dienststelle und forderte lauthals die Freilassung ihres Partners. Sie beleidigte fortwährend die Beamten aufs Übelste und schlug gegen Fenster und Türen. Auch sie war offensichtlich stark alkoholisiert. Da die Frau später wieder im ganzen Haus in Hadamar randalierte und per Telefon unentwegt, bis hin zur Polizei in Frankfurt, die Freilassung des 27-Jährigen verlangte, wurde sie schließlich zur Verhinderung von Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

3. Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein gefahren, Limburg, Koblenzer Straße, Mittwoch, 11.01.2023, 14:45 Uhr

(wie) Die Polizei hat am Mittwoch einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein ein Fahrzeug fuhr. Eine Streife des Regionalen Verkehrsdienstes kontrollierte auf der Koblenzer Straße einen Opel, da der TÜV des Autos offensichtlich schon mehrere Monate abgelaufen war. Das sollte allerdings das kleinste Problem sein. Der 37-jährige Fahrer stand nämlich deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem war er nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Daher nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 37-Jährige die Dienststelle wieder verlassen und seinen weiteren Weg zu Fuß antreten.

4. Geschlagen und Pfefferspray eingesetzt, Limburg, Blumenröder Straße, Donnerstag, 12.01.2023, 09:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagvormittag kam es auf einem Schulhof in Limburg zu einem größeren Einsatz von Rettungsdienst und Polizei, nachdem bei einer Schlägerei Pfefferspray eingesetzt worden war. Polizei und Rettungsdienst wurden gegen 09:30 Uhr zur Friedrich-Dessauer-Schule gerufen, da sich dort mehrere Verletzte nach einer Schlägerei aufhalten sollten. Nach ersten Ermittlungen waren ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger in Streit geraten. Hierbei soll der 18-Jährige dann dem 16-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihn mit Pfefferspray eingesprüht haben. Hierbei wurden auch mehrere Umstehende in Mitleidenschaft gezogen. Als weitere Zeugen auf die Gewalt aufmerksam wurden, haben sie den 18-Jährigen angeschriehen aufzuhören, wonach dieser wieder sein Pfefferspray benutzt haben soll. Hierbei wurde offenbar niemand mehr verletzt. Der Rettungsdienst behandelte vier Personen wegen des Pfeffersprays und der Schläge. Der 16-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Täter auf dem Schulhof vorläufig fest und anschließend mit zur Dienststelle. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

5. Vandalen in Erbach,

Bad Camberg-Erbach, Erlenbachtraße, Sonntag, 01.01.2023, 01:20 Uhr

(wie) In der Silvesternacht haben in Erbach Vandalen für Ärger gesorgt und einen Menschen sowie Hauser mit Feuerwerkskörpern beschossen und beworfen. Im Nachgang zur Silvesternacht ermittelt die Polizei nun in Bad Camberg gegen eine Gruppe von zehn jungen Menschen. Diese sollen in der Erlenbachstraße zunächst Feuerwerkskörper und Raketen gegen Häuser geschossen und geworfen haben. Zudem wurde ein 62-jähriger Passant von ihnen mit einem Böller beworfen, so dass er zu Boden fiel und seine Hose beschädigte. An einem Haus in der Erlenbachstraße geriet durch das rücksichtslose Verhalten der Gruppe die Dämmung eines Kellerfensters in Brand, was einen Feuerwehreinsatz auslöste. Glücklicherweise konnte der Brand rechtzeitig gelöscht werden und verursachte keinen größeren Schaden. Die Zeugen beschrieben die Täter als eine Gruppe von zehn männlichen sowie weiblichen Personen im Alter von 18 bis 20 Jahren. Ein Mann habe einen auffälligen weißen Kapuzenpullover getragen. Der Rest der Gruppe sei eher dunkel gekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Camberg unter der Rufnummer 06434/ 905467-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell