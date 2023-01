PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher steigen in Haus ein +++ Katalysatoren abmontiert und gestohlen +++ Nach Unfall geflohen und falsche Personalien angegeben +++

1. Einbrecher steigen in Haus ein,

Limburg, Am Oberfeld, Dienstag, 10.01.2023, 08:00 Uhr bis 18:50 Uhr

(wie) Am Dienstag sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Lindenholzhausen eingestiegen. Die Polizei wurde gegen 18:50 Uhr in die Straße "Am Oberfeld" gerufen, da die Bewohnerin eines Hauses bei der Rückkehr von der Arbeit entdeckt hatte, dass eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten gewaltsam eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Gebäudes geöffnet und waren so in das Innere gelangt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und die angrenzende Garage. Anschließend verließen sie das Haus mit erbeutetem Schmuck und flohen in unbekannte Richtung. Die Einbrecher verursachten am Gebäude einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 EUR. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

2. Katalysatoren abmontiert und gestohlen, Limburg, Am Hammerberg, Dienstag, 10.01.2023, 04:50 Uhr bis 15:30 Uhr

(wie) In Limburg haben Diebe am Dienstag den Katalysator von einem Auto abmontiert und anschließend gestohlen. Ein 61-Jähriger hatte einen blauen Volvo in der Straße "Am Hammerberg" abgestellt. Als er am Nachmittag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte den Katalysator des Volvos mit einem Trennschleifer abgetrennt hatten. Wie das Teil abtransportiert wurde ist bisher nicht bekannt. Der Schaden wird auf knapp 1.000 EUR geschätzt. Genauso erging es einem 48-Jährigen, der seinen roten Renault auf dem Schotterparkplatz an der Ste.-Foy-Straße geparkt hatte. Als er am Nachmittag mit seinem Auto vom Parkplatz fuhr, fielen ihm die lauten Geräusche auf. Zuhause entdeckte er das Fehlen seines Katalysators. Der Schaden wird auf knapp 2.000 EUR geschätzt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Nach Unfall geflohen und falsche Personalien angegeben, Hadamar, Kapellenstraße, Dienstag, 10.01.2023, 11:30 Uhr

(wie) Ein dreister Mann hat in Hadamar einen Verkehrsunfall verursacht, versuchte zu fliehen und gab schließlich bei der Polizei falsche Personalien an. Eine 54-Jährige war mit einem VW auf der Kapellenstraße von Limburg in Richtung Frickhofen unterwegs. Hierbei verlangsamte sie ihre Fahrt und setzte den Blinker, um nach links abzubiegen. Hierbei überholte sie ein Opel, der von einem 42-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Beim anschließenden Personalienaustausch sprang der 42-Jährige plötzlich in sein Auto und fuhr davon. Die 54-Jährige verfolgte den Opel und rief die Polizei. Sie konnte den Flüchtenden einholen und wieder zum Anhalten bewegen. Bei der Kontrolle und Unfallaufnahme der Polizei stellte sich heraus, dass der 42-Jährige keine Ausweisdokumente mit sich führte. Er gab den Beamten Personalien an und versicherte einen Führerschein zu besitzen. Aufgrund der Gesamtumstände waren die Beamten nicht überzeugt und nahmen den 42-Jährigen zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle. Dort stellte sich heraus, das der 42-Jährige falsche Angaben gemacht hatte, keinen Führerschein besaß und unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten fertigten mehrere Anzeigen gegen den Mann.

4. Bei Unfall auf B 456 verletzt,

Weilmünster, Bundesstraße 456 Dienstag, 10.01.2023, 17:40 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag wurde ein Mann bei einem Unfall auf der B 456 bei Weilmünster verletzt. Ein 24-Jähriger befuhr mit einem Honda die B 456 und wollte zur L 3054 nach Weilmünster abfahren. Bei der Einfahrt auf die Landstraße fuhr er an, blieb dann aber doch wieder stehen, um einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt zu gewähren. Dies bemerkte der nachfolgende 22-Jährige in einem Opel Kleintransporter zu spät. Er prallte gegen das Heck des Honda. Bei der Kollision wurde der 24-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 5.500 EUR.

5. Mehrere Sachbeschädigungen

Weilburg, Drommershäuser Straße/ Braunfelser Weg Bis 02.01.2023

(sw) In Weilburg wurden in den Tagen bis Montag, den 02.01.2023, eine Glasscheibe sowie zwei Schilder beschädigt. In Hirschhausen entwendeten Unbekannte in der Drommershäußer Straße zwei Schilder, welche schlussendlich in das nahegelegene Feld geworfen wurden. Am 02.01.2023 entdeckte ein Mitarbeiter der Stadt Weilburg die Sachbeschädigung im Wert von ca. 200 Euro. Des Weiteren wurde das Fenster an der Tür einer Toilette auf dem Friedhof am Braunfelser Weg in Weilburg beschädigt, wobei ein kreisförmiger Schaden in der Scheibe entstanden ist. Der Schaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. In beiden Fällen ist die genaue Tatzeit nicht bekannt und lässt sich nur bis zum 02.01.2023 eingrenzen. Sollten Sie mögliche Hinweise bezüglich der beiden Sachbeschädigungen haben, nimmt die Weilburger Polizei unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 diese entgegen.

