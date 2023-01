PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Blitzeinbruch in Geschäft +++ Sexuelle Belästigung bei Veranstaltung +++ Betrunkener randaliert +++ Unfälle mit Verletzten +++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Blitzeinbruch in Geschäft,

Limburg, Werner-Senger-Straße, Freitag, 13.01.2023, 23:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben mehrere Täter die Eingangstür eines Geschäfts in Limburg eingeschlagen und haben Waren daraus gestohlen. Zeugen verständigten gegen 23:30 Uhr die Polizei, da sie beobachtet hatten, wie vier Männer aus einem Geschäft in der Werner-Senger-Straße herausgelaufen kamen. Die Männer hatten offensichtlich die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und waren so in das Innere gelangt. Dort entwendeten sie diverse Mobiltelefone und andere Elektrogeräte und flüchteten anschließend mit einem älteren schwarzen Mercedes Kombi von der Hospitalstraße in Richtung Schiede. Das Fahrzeug konnte während der Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Sachschaden und Wert des Diebesgutes werden auf knapp 10.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Sexuelle Belästigung bei Veranstaltung, Merenberg, In der Hembach, Samstag, 14.01.2023, 23:00 Uhr

(wie) In Merenberg wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Jugendliche bei einer Musikveranstaltung sexuell belästigt. Die 17-Jährige war auf einer Après-Ski-Party in der Sporthalle in der Straße "In der Hembach" unterwegs. Hierbei wurde sie von einem Mann unsittlich am Gesäß berührt und auf sexueller Grundlage beleidigt. Außerdem soll der Mann ein Glas Bier in Richtung der 17-Jährigen ausgeschüttet haben. Nach bisherigen Ermittlungen gehört der Täter zu einer Gruppe Männer, die bei der Veranstaltung noch mehrfach aufgefallen sind und später auch noch strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, wie bereits berichtet wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

3. Hauseingang mit Graffiti beschmiert., Limburg, Heinrich-von-Kleist-Straße, Sonntag, 15.01.2023, 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr

(wie) Am Sonntag haben Unbekannte einen Hauseingang in Limburg mit Graffiti beschmiert. Eine Anwohnerin in der Heinrich-von-Kleist-Straße bemerkte gegen 21:30 Uhr die frischen Schmierereien an der Eingangstüre eines Einfamilienhauses. Der Sachschaden wird auf circa 500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Betrunkener randaliert,

Weilburg, Vorstadt, Sonntag, 15.01.2023, 02:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte ein Betrunkener in Weilburg, er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen 02:30 Uhr riefen Anwohner der Straße "Vorstadt" die Polizei, da dort ein Betrunkener randalierte, indem er überall klingelte und herumschrie. Eine Streife der Polizei traf den beschriebenen Mann an, dieser war jedoch bereits aufgrund seiner starken Alkoholisierung gefallen und hatte sich verletzt. Daher orderten die Beamten den Rettungsdienst, welcher den Mann ins Krankenhaus brachte. Wenig später wurde die Streife zum Krankenhaus gerufen, da der 23-Jährige nun entlassen werden sollte, aber in seinem Zustand nicht wegefähig war. Die Beamten nahmen den Mann zur Ausnüchterung fest und führten ihn zum Streifenwagen. Auf dem Weg dorthin wehrte sich der Mann so heftig, dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Anschließend wurde der 23-Jährige im Polizeigewahrsam untergebracht.

5. Mülltonnen geraten in Brand,

Limburg-Offheim, Limburger Straße, Samstag, 14.01.2023, 15:30 Uhr

(wie) In Offheim gerieten am Samstagnachmittag Mülltonnen in Brand, sie konnten gelöscht werden. Ein Passant verständigte gegen 15:30 Uhr die Feuerwehr, da er brennende Mülltonnen in der Limburger Straße entdeckt hatte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannten drei Mülltonnen. Durch die Hitze waren ein angrenzender Zaun und der Putz einer Garage beschädigt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Ermittlungen kommt eingefüllte und noch nicht ausreichend erkaltete Asche in einer Mülltonne als Brandursache in Frage. Hinweise auf eine strafbare Handlung ergaben sich für die Polizei nicht. Der entstandene Schaden wird auf circa 1.000 EUR geschätzt.

6. Unfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin, Limburg, Auf dem Bätz, Samstag, 14.01.2023, 15:30 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag wurde eine Fußgängerin in Limburg bei einem Unfall mit einem Radfahrer verletzt. Die 69-Jährige war zu Fuß in der Straße "Auf dem Bätz" unterwegs. Ihr entgegen fuhr ein 54-Jähriger auf einem Fahrrad. Im Ausgang einer Kurve kam es zum Zusammenstoß, infolgedessen beide zu Boden stürzten. Die 69-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, musste vom Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer kam bei der Kollision mit Schürfwunden davon.

7. Drei Verletzte bei Unfall in Limburg, Limburg, Pariser Straße/ Bundesstraße 8, Samstag, 14.01.2023, 22:00 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall an der B 8 bei Limburg wurden am späten Samstagabend drei Menschen verletzt. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem VW die Pariser Straße vom ICE-Bahnhof in Richtung A 3. An der Kreuzung mit der B 8 überfuhr er nach Zeugenangaben dabei die Rot anzeigende Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem bei Grün angefahrenen Opel einer 18-Jährigen. Bei dem Unfall wurden die 18-Jährige und ihre beiden 17-jährigen Mitfahrerinnen verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten nach erster Behandlung am Unfallort in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 17.000 EUR.

8. Zwei Verletzte bei Kollision bei Weinbach, Weinbach, Landesstraße 3452, Sonntag, 15.01.2023, 09:40 Uhr

(wie) Am Sonntagmorgen wurden zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall bei Weinbach verletzt. Eine 59-Jährige befuhr mit einem Ford die L 3452 aus Grävenenck kommend in Richtung L 3323. Beim Abbiegen in Richtung Weilburg übersah sie offensichtlich den vorfahrtsberechtigt herannahenden Toyota eines 85-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der der Toyota nach rechts von der Fahrbahn gedrängt wurde und schließlich im angrenzenden Feld zum Stehen kam. Der 85-Jährige und seine 77-Jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 9.500 EUR.

9. Raser auf B 49 erwischt,

Limburg, Bundesstraße 49, Freitag, 13.01.2023, 20:10 Uhr bis 22:45 Uhr

(wie) Bei einer Geschwindigkeitsmessung hat die Polizei am Freitagabend mehrere Raser auf der B 49 bei Limburg erwischt. Die Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes hatten ihr Messgerät an der Ahlbacher Spange in Fahrtrichtung Weilburg aufgestellt. Von den erfassten 1379 Fahrzeugen waren 115 zu schnell unterwegs und wurden "geblitzt". 46 davon fuhren so schnell, dass es zu einem Punkteeintrag im Register in Flensburg kommen wird. Zwei Fahrer rasten so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der schnellste PKW raste mit 187 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h durch die Messung. Dem Fahrer drohen sogar drei Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von mindestens 700 EUR.

