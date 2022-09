BPOL NRW: Bundespolizei stellt Graffitisprayer auf frischer Tat

Wuppertal (ots) - Ein Mann (48) wurde am Freitagmorgen (02. September) am Wuppertaler Hauptbahnhof durch Beamte der Bundespolizei festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal suchte den 48-Jährigen per Haftbefehl. Bundespolizisten kontrollierten den 48-jährigen Deutschen gegen 10:50 Uhr auf Bahnsteig 3 des Wuppertaler Hauptbahnhofes. Dabei stellten sie fest, dass ...

