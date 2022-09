Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wuppertal Hbf - Bundespolizei nimmt 48-Jährigen mit Haftbefehl fest

Wuppertal (ots)

Ein Mann (48) wurde am Freitagmorgen (02. September) am Wuppertaler Hauptbahnhof durch Beamte der Bundespolizei festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal suchte den 48-Jährigen per Haftbefehl.

Bundespolizisten kontrollierten den 48-jährigen Deutschen gegen 10:50 Uhr auf Bahnsteig 3 des Wuppertaler Hauptbahnhofes. Dabei stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen falscher Verdächtigungen nach dem Mann per Haftbefehl sucht. Verurteilt wurde der Mann zu sieben Monaten Haft.

Der 48-Jährige wurde festgenommen, zur Wache gebracht, durchsucht und nach Abschluss aller erforderlichen polizeilichen Maßnahmen der nächsten Justizvollzugsanstalt übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell