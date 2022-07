LPI-SHL: Sachbeschädigung einer Sitzgruppe

Hildburghausen (ots) - Gleich zwei Mobiltelefone nahm die Hildburghäuser Polizei am Freitag entgegen. Diese wurden durch aufmerksame Bürger in der Bahnhofstraße sowie in der Seminarstraße in Hildburghausen aufgefunden und nachfolgend der Polizei übergeben. Diese wiederum übergab die Handys zuständigkeitshalber dem Fundbüro der Stadt Hildburghausen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

