LPI-SHL: Einbruch in Gartenlaube

Im Zeitraum vom 01.07.2022, 22:00 Uhr, bis 02.07.2022, 00:30 Uhr, zerstachen unbekannte Täter zwei Reifen eines abgeparkten Skoda SUPERB in der Münchsgasse in Zella-Mehlis. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Sollten sie sich zu dieser Zeit in diesem Bereich aufgehalten haben, bzw. sachdienliche Hinweisen geben können, melden sie sich bitte beim Inspektionsdienst Suhl, unter der Rufnummer: 03681/369 196.

