LPI-SHL: Wild West in Bad Liebenstein

Kieselbach (ots) - Außerhalb von Kieselbach in Richtung Dorndorf brachen unbekannte Täter im Zeitraum vom Dienstag bis Samstag in eine Gartenlaube ein. Die Laube wurde komplett durchwühlt. Entwendet wurden eine Kamera und aus einem Schuppen zwei Benzinkanister. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: ...

