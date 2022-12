POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Auto kommt von der Straße ab-Auto nicht versichert

Dunningen (ots) - Ein Unbekannter ist am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Bühlweg eingebrochen. Über eine aufgehebelte Balkontür gelangte der Dieb in das Gebäude, wo er sämtliche Räume durchwühlte. Dabei fiel ihm Bargeld und zwei Geldkassetten in die Hände. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Personen, die Hinweise zur Tat geben können ...

