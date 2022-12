Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter Autofahrer streift Linienbus - Polizei bittet um Hinweise

Mühlingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Garmanstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 16:45 Uhr fuhr ein Linienbus von Gallmannsweil in Richtung Mühlingen. In einer Rechtskurve auf Höhe der Hausnummer 21 kam dem Bus ein unbekannter Autofahrer entgegen, der die Kurve schnitt und in der Folge den Linienbus im Bereich der hinteren Fahrgasttüren streifte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unfallflüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

