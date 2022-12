Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Turnierstraße/Brüelstraße - Radfahrerin verletzt

Konstanz (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Kreuzung Turnierstraße/Brüelstraße ein Unfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden ist. Gegen 20 Uhr war ein 46-jähriger Renault Twingo-Fahrer auf der Turnierstraße in Richtung Moosbruggerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Brüelstraße kollidierte der Twingo mit einer von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 26-jährigen Radfahrerin. Die junge Frau stürzte und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Am Zweirad brach durch den Aufprall die Carbongabel, so dass ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand. Den Schaden am Renault schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell