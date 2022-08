POL-WI: 27-Jähriger beraubt +++ Falscher Handwerker unterwegs +++ Frau unsittlich berührt +++ Diebe zugange +++ Verkehrskontrolle in der Luisenstraße

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. 27-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Rheinstraße, 14.08.2022, 02.30 Uhr bis 02.35 Uhr,

(pl)In der Rheinstraße wurde einem 27-jährigen Mann in der Nacht zum Sonntag das Smartphone geraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 02.30 Uhr den Grünstreifen der Rheinstraße in Richtung Ringkirche entlanggelaufen, als sich ihm zwei junge Männer näherten, welche ihn unter Vorhalten eines Messers aufgefordert haben sollen, sein Handy herauszurücken. Anschließend hätten die Räuber dem 27-Jährigen das Handy aus der Hand gerissen und dann mit der Beute die Flucht ergriffen. Die beiden Räuber sollen etwa 20-25 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Falscher Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Lorcher Straße, 15.08.2022, 18.30 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Lorcher Straße war am Montagabend ein falscher Handwerker unterwegs. Gegen 18.30 Uhr erschlich sich der Täter wegen eines angeblichen Wasserrohrbruchs Einlass in die Wohnung eines Mannes. Als der "Hausmeister" die Wohnung wieder verließ, fielen dem Geschädigten mehrere geöffnete Schubladen auf, aus welchen jedoch augenscheinlich nichts entwendet wurde. Der falsche Handwerker soll 40 bis 45 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß gewesen sein. Er habe eine normale Statur gehabt und eine gelbe Warnweste getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Frau unsittlich berührt,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, 16.08.2022, 00.25 Uhr,

(pl)Eine 23-jährige Frau wurde in der Nacht zum Dienstag in der Bahnhofstraße sexuell belästigt. Nach Angaben der 23-Jährigen habe sich der Täter ihr gegen 00.25 Uhr genähert und sie unsittlich im Bereich des Gesäßes berührt. Als die Geschädigte daraufhin laut schrie, ließ der Unbekannte von ihr ab und ergriff in Richtung "Untere Matthias-Claudius-Straße" die Flucht. Der Täter soll etwa 35-40 Jahre alt gewesen sein und schulterlange, lichte Haare gehabt haben. Getragen habe er rötliches T-Shirt und eine kurze Jeans. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

4. Wohnungen von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, Karl-Marx-Straße, Festgestellt: 15.08.2022,

(pl)Im Verlauf des Montags wurden bei der Wiesbadener Polizei zwei Wohnungseinbrüche zur Anzeige gebracht. In der Hermann-Brill-Straße drangen Unbekannte zwischen Freitag und Montag durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Erdgeschosswohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten unter anderem diverse Schmuckstücke. Beim Einbruch in eine Wohnung in der Karl-Marx-Straße ließen die Täter einen Fernseher mitgehen. Diese Tat ereignete sich innerhalb der vergangenen drei Wochen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Diebe auf Baustelle zugange,

Wiesbaden-Sonnenberg, An der Stadtmauer, 12.08.2022, 13.30 Uhr bis 15.08.2022, 07.00 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen waren auf einer Baustelle in der Straße "An der Stadtmauer" Diebe zugange. Die Täter drangen in den Neubau ein und entwendeten aus diesem das an einem Gitter angekettete Farbspritzgerät im Wert von rund 4.500 Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

6. Werkzeug gestohlen,

Wiesbaden, Nixenstraße, 12.08.2022, 17.30 Uhr bis 15.08.2022, 06.15 Uhr,

(pl)Diebe hatten es im Verlauf des Wochenendes in der Nixenstraße auf die Werkzeuge in einem geparkten Handwerkerfahrzeug abgesehen. Die Täter brachen die auf der Ladefläche befindliche Metallbox auf und ließen die darin befindlichen Gerätschaften im Gesamtwert von rund 6.000 Euro mitgehen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

7. Verkehrskontrolle in der Luisenstraße, Wiesbaden, Luisenstraße, 15.08.2022, 06.30 Uhr bis 08.00 Uhr,

(pl)Am Montagmorgen hat eine Polizeistreife in der Luisenstraße das Durchfahrtsverbot überwacht. Schwerpunkt der zwischen 06.30 Uhr und 08.00 Uhr im Bereich einer Kindertagesstätte durchgeführten Kontrolle war der Schutz der im Straßenverkehr besonders gefährdeten Personen. Durch die Streife wurden insgesamt neun Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt und geahndet.

