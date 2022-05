Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Recklinghausen: Einbruch und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Heute am frühen Morgen wurde in ein Kiosk bzw. in eine Lotto-Annahmestelle auf der Gladbecker Straße eingebrochen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Täter noch sehen und beschreiben. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Unbekannte gegen 4.55 Uhr ein Schaufenster ein und verschaffte sich so Zugang zum Verkaufsraum. Gestohlen wurden offenbar Tabakwaren. Der Tatverdächtige wurden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80m groß, dunkles Oberteil, blaue Jeans, fuhr auf einem dunklen Fahrrad weg.

Recklinghausen:

Von der Straße Geesmanns Kotten ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein brauner 4er BMW gestohlen worden. Der Wagen stand vor einem Wohnhaus und wurde zuletzt am Dienstag gegen 23 Uhr gesehen. Heute Morgen war der BMW mit RE(cklinghäuser)-Kennzeichen weg. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Telefonische Hinweise zu dem Einbruch bzw. dem Autodiebstahl nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell