POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 25.04.2022 gegen 15:02 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es in Negast auf der B 194 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen ist. Ein 44-jähriger deutscher LKW-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die B194 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Grimmen. Dabei übersah er den vor ihm verkehrsbedingt langsam fahrenden PKW Nissan und fuhr auf diesen auf. Durch den starken Aufprall wurde in der weiteren Folge der Nissan auf den vor ihm fahrenden PKW Opel, welcher nach links abbiegen wollte, aufgeschoben. Der 61-jährige deutsche Kraftfahrzeugführer des PKW Nissan wurde durch den Aufprall mit dem LKW leicht verletzt und musste durch die eingesetzten Rettungskräfte vor Ort ambulant medizinisch versorgt werden. Eine Verbringung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Die 57-jährige deutsche Kraftfahrzeugführerin des PKW Opel wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der PKW Nissan wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der LKW und der PKW Opel blieben fahrbereit und konnten ihre Fahrt nach der Verkehrsunfallaufnahme fortsetzen. Durch den Zusammenstoß der drei beteiligten Fahrzeuge entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 30.000 EUR.

