POL-WI: Katalysatorendiebe geflüchtet +++ Mann von Hundebesitzer angegriffen - Weiteres Opfer dringend gesucht! +++ 39-jährige Frau leistet Widerstand +++ Schüsse im Schlosspark - Schreckschusswaffe

1. Katalysatorendiebe geflüchtet,

Wiesbaden-Bierstadt, Nauroder Straße, Freitag, 12.08.2022, 03:30 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht wurden mutmaßlich zwei Täter gestört, als sie gerade dabei waren, in der Nauroder Straße in Bierstadt den Katalysator aus einem Pkw auszubauen und zu entwenden. Gegen 03:30 Uhr hörte ein Anwohner verdächtige Geräusche und sah zwei Männer auf der Straße. Als er sich bemerkbar machte, flüchteten diese zu einem in der Nähe geparkten Pkw und fuhren davon. Die alarmierte Streife stellte vor Ort fest, dass an einem vor Ort geparkten Opel Astra begonnen worden war, den Katalysator auszubauen. Verbindungsrohre waren teilweise durchtrennt. Eine Beschreibung der zwei Personen oder des Fluchtfahrzeuges liegt nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise.

2. Telefonbetrüger scheitern,

Wiesbaden, 10./11.08.2022

(he)In den vergangenen Tagen versuchten Telefonbetrüger in Wiesbaden abermals, mit den unterschiedlichsten Maschen an das Geld der ausgesuchten Opfer zu gelangen. In zwei der Polizei gemeldeten Fällen scheiterte dies, auch wenn die Opfer zunächst scheinbar auf die Lügenmärchen hereingefallen waren. Eine 82-Jährige bekam einen Anruf eines angeblichen Enkels. Dieser liege aktuell in einem Wiesbadener Krankenhaus, sei stark an Covid 19 erkrankt und benötige ein Spezialmedikament aus den USA. Dieses koste 20.000 Euro. Die Seniorin wollte natürlich für ihren Enkel das Beste und meinte, dass sie das Geld auf der Bank besorgen müsse. Nun erklärte der Täter, dass er sich dann später wieder melden wolle; zu diesem Anruf kam es nicht mehr. Bei einer 74-Jährigen meldete sich angeblich der Sohn mit einer unbekannten Nummer per WhatsApp-Nachricht. Er benutze zurzeit nicht sein eigenes Handy; darum sehe die "Mutter" auch nicht die altbekannte Nummer. Er müsse dringend eine Überweisung tätigen, könne dies mit dem im Moment genutzten Handy jedoch nicht erledigen. Darum solle doch bitte das angerufene Opfer, also "die Mutter", diese Überweisung für "den Sohn" erledigen. Diese Überweisung wurde auch durchgeführt, durch die beauftragte Bank jedoch gestoppt. Demnach entstand auch in diesem Fall für das Opfer kein finanzieller Schaden.

3. Mann von Hundebesitzer angegriffen,

Weiteres Opfer dringend gesucht! Kostheim, Rosengasse, Mainufer, Donnerstag, 21.07.2022, 17:30 Uhr

(he)Am 21.07.2022 kam es in Kostheim am Mainufer seitens eines Hundebesitzer zu einem Übergriff auf einen 55-jährigen Kostheimer (Pressemeldung vom 22.07.2022, 15:36 Uhr). Zum damaligen Zeitpunkt war das Opfer mit einem Rollator unterwegs, als er vom einem unbekannten Gassigänger körperlich angegriffen wurde. Dieser war mit einer Frau, welche ebenfalls einen Hund dabeihatte, unterwegs. Bei dem Übergriff wurde der 55-Jährige verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde nun bekannt, dass der Angegriffene einen Tag nach dem Zwischenfall, demnach am 22.07.2022, während eines Spazierganges auf der Straße mit einem älteren Herrn ins Gespräch kam. Hierbei erklärte der unbekannte Gesprächspartner, dass auch er in der Vergangenheit schon einmal von einem Hundebesitzer angegriffen worden sei, dessen Aussehen mit der Beschreibung des Täters übereinstimmt. Dieser ältere Herr wird nun von der Ermittlungsgruppe des 2. Polizeireviers gesucht und gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

4. Einbrecher erbeuten Bargeld,

Wiesbaden, Dreiweidenstraße, Donnerstag, 11.08.2022, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(he)Den Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr nutzten Einbrecher gestern Morgen in der Dreiweidenstraße, um in eine Wohnung einzudringen. Bei seiner Rückkehr stellte der Wohnungsinhaber fest, dass seine Eingangstür offenstand und die Innenräume augenscheinlich durchsucht worden waren. Der Geschädigte gab gegenüber der aufnehmenden Streife an, dass aus der Wohnung mehrere Tausend Euro entwendet worden seien. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

5. 39-jährige Frau leistet Widerstand,

Wiesbaden-Biebrich, Scharfensteiner Straße, Donnerstag, 11.08.2022, 23:45 Uhr

(he)In der vergangene Nacht leistete eine Wiesbadenerin sowohl am Einsatzort in der Scharfensteiner Straße als auch auf dem 3. Polizeirevier Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, spuckte Einsatzkräfte an, trat nach diesen und biss einen Beamten. Die 39-Jährige wurde gegen Mitternacht der Polizei als "Randaliererin" gemeldet. Einer Streife gegenüber gab sie sich sofort aggressiv, verweigerte die Angaben ihrer Personalien, wehrte sich gegen die nun folgende Festnahme und spuckte nach den Beamtinnen und Beamten. Dieses Verhalten setzte sich auf der Fahrt zur Dienststelle und auch auf dieser fort. Die Wiesbadenerin wurde in Gewahrsam genommen und entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Verletzt wurde bei dem Einsatz weder die 39-Jährige noch Einsatzkräfte.

6. Schüsse im Schlosspark - Schreckschusswaffe sichergestellt, Wiesbaden-Biebrich, Am Schlosspark, Kinderspielplatz, Freitag, 12.08.2022, 04:40 Uhr

(he)Nachdem in der vergangenen Nacht Knallgeräusche aus dem Bereich des Biebricher Schlossparks gemeldet wurden, stellte die Polizei zwei alkoholisierte Männer fest, von denen einer erklärte, dass er grundlos mit einer Schreckschusswaffe geschossen habe. Gegen 04:40 Uhr ging bei der Polizei die entsprechende Mitteilung ein und sofort wurden mehrere Streifen entsandt. Auf einem an der Straße "Am Schlosspark" gelegenen Kinderspielplatz wurden ein 43-Jähriger und dessen Bruder angetroffen. Nach kurzer Befragung gab der 43-jährige Wiesbadener an, mehrmals mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen zu haben. Sein Bruder bestätigte die gemachten Angaben. Beide Männer waren nicht unerheblich alkoholisiert, eine Berechtigung zum Führen der vorgezeigten Waffe lag ebenfalls nicht vor. Die Waffe wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

7. Kühlanhänger gestohlen,

Mainz-Kostheim, Mainpfortstraße, Franz-Hens-Platz, Mittwoch, 10.08.2022, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 11.08.2022, 11:00 Uhr

(he)Mutmaßlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschwand ein in Kostheim im Bereich des Franz-Hens-Platzes abgestellter Kühlanhänger samt Inhalt im Gesamtwert von circa 25.000 Euro. Der Anhänger des Herstellers "Staha" war mit Material zur Festbewirtung wie z.B. Kühltruhen, einem Verkaufsstand, Lichterketten, Spülen und Spülmaschinen beladen und mit einem Schloss gesichert. Gestern, gegen 11:00 Uhr, war der Anhänger spurlos verschwunden. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2240 um Hinweise.

8. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

