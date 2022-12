Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunken Unfall verursacht - zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden

Konstanz (ots)

Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Donnerstagabend auf der Einmündung der Allmannsdorfer Straße auf die Mainaustraße passiert ist. Eine 40-Jährige fuhr mit einem mit zwei weiteren Insassen besetzten Ford Focus von der Allmannsdorfer Straße in Richtung Mainaustraße. An der Einmündung bog die Frau nach links auf die Mainaustraße ab, überfuhr dabei zunächst eine Verkehrsinsel und streifte anschließend eine Ampel, ehe der Wagen gegen einen Laternenmast prallte und liegen blieb. Die Fahrerin erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Eine 21-jährige Mitfahrerin verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere 25 Jahre junge Insassin des Autos blieb unverletzt. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei der 40-Jährigen ergab einen Wert von knapp 2 Promille. In der Folge musste die Frau neben ihrem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen dürfte ebenfalls im Bereich mehrerer tausend Euro liegen.

