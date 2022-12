Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Bahnhofstraße- Zeugen gesucht

Deißlingen (ots)

Einen VW Transporter beschädigt und anschließend geflüchtet ist am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ein unbekannter Fahrzeuglenker auf der Bahnhofstraße. Der unbekannte Fahrer, vermutlich eines größeren Fahrzeuges, war auf der Bahnhofstraße in dorfeinwärtiger Richtung unterwegs und streifte einen am rechten Straßenrand abgestellten gelben VW Transporter. Ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern setzte der Unbekannte seine Fahrt einfach fort. Das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich zu melden.

