Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall beim Überholen

Auf rund 14.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 40-Jährige am Mittwochmorgen verursachte. Gegen 9.25 Uhr setzte sie mit ihrem Ford Tourneo auf der Landesstraße 1073 zwischen Schönenbergerhof und der Abzweigung Eggenrot zum Überholen an, wobei sie übersah, dass ein 54-Jähriger seinerseits bereits mit seinem VW Touran zum Überholen ausgeschert war, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Einparken beschädigte eine 29-Jährige am Donnerstagmorgen kurz vor 10 Uhr mit ihrem VW Passat einen auf dem Sparkassenplatz abgestellten BMW, wobei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand.

Böbingen: Gegen Verkehrszeichen gefahren

Von der Wiesensteinstraße kommend, bog eine 20-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr mit ihrem Seat in die Scheuelbergstraße ein. Weil sie hierbei von der Sonne geblendet wurde, geriet sie mit ihrem Pkw zu weit nach links und fuhr in einer Kurve gegen ein Verkehrszeichen. Der an ihrem Fahrzeug entstandene Schaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Böbingen: Klein-LKW kommt auf Gegenfahrbahn

Am Donnerstag gegen 13 Uhr befuhr ein 58-jähriger Lenker eines Klein-LKW die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen. Kurz vor Böbingen kam das Fahrzeug aus nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Sattelzug. Hierbei wurde an dem Sattelzug die Plane aufgerissen und an dem Klein-LKW wurde der komplette Planenaufbau abgerissen. Dadurch verlor der Klein-LKW seine gesamte Ladung, die aus mehreren tausend kleinen Metallfedern bestand. Diese Federn wurden über beide Fahrbahnen verteilt, so dass die B29 zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn bis 15:25 Uhr voll für den Verkehr gesperrt werden musste. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Sowohl der Fahrer der Klein-LKW, als auch der 32-jährige Fahrer des Sattelzuges blieben bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstand, unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell