POL-FR: Lkr. Emmendingen, Simonswald: Sattelzug durch Überhitzung ausgebremst

Freiburg (ots) - Breisach - In der Ihringer Landstraße endete am 21.06.2022 gegen 21:00 Uhr die Fahrt für einen 32jährigen Autofahrer in einer Polizeikontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Die Beamten des Polizeireviers Breisach nahmen den Führerschein in Verwahrung. Sobald der Wert der durchgeführten Blutentnahme vorliegt, erfolgt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg wegen ...

