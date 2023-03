Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Urbach: Einbrecher gingen nach Tatbegehung flüchtig

Urbach: (ots)

Die Polizei fahndet derzeit nach mehreren flüchtigen Einbrechern. Diese sollen versucht haben, gegen 10.30 Uhr in ein Wohnhaus im Neumühleweg einzubrechen. Den ersten Informationen zufolge sollen drei Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet sein, nach denen momentan mit starken Polizeikräften gesucht wird. Hierzu sind mehrere Polizeistreifenwagen, ein Polizeihubschrauber aber auch Polizeihunde im Einsatz. Möglicherweise könnte auch ein mittelgrauer Pkw Audi Limousine in Tatzusammenhang stehen, der in Tatortnähe aufgefallen sei. Die Polizei Schorndorf nimmt Hinweise zum Tatgeschehen und insbesondere auf die flüchtigen Personen unter Tel. 07181/2040 entgegen.

