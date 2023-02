Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fußgänger am Arm touchiert und davongefahren

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Am 26. Februar (Sonntag) ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Teichstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein Pkw Fahrer fuhr die Teichstraße entlang und touchierte dabei den Ellenbogen eines 36-jährigenFußgängers, der sich mit seinem Hund auf dem Gehweg befand. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw fuhr davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, diese dauern zurzeit noch an.

